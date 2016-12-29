Yıldız golcü resmen ayrıldı!

Galatasaray'da beklenen oldu, İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesi fesh edildi.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiralanan İzlandalı forvet Sigthorsson'un sözleşmesi fesh edildi.

İYİLEŞMEK BİLMEDİ

Eylül ayında İzlanda milli takımıyla çıktığı maçta sakatlanan 26 yaşındaki yıldız forvetin bir türlü iyileşmemesi teknik heyeti harekete geçirdi. Riekerink'in yönetime sunduğu rapor doğrultusunda yolların ayrıldığı Sigthorsson, yarım sezonluk alacağı karşılığında yönetimle anlaşarak sarı kırmızılı takımla yollarını ayırdı. Oyuncu, 800 bin euro'luk alacağından vazgeçti, 400 bin euro ödeme yapılacak.