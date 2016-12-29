Altın hızını alamadı!

Altının gram fiyatı, hafta başından bugüne kadar etkili olan yükseliş eğilimini koruyarak 131 liranın üzerine çıktı.

Hafta başından beri yükselme eğilimi koruyan Altının gram fiyatı bugün 12 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 131,03 liraya ulaştı. Gram altın, saat 11.00'den itibaren yüzde 0,6 yükselişle 130,7 liradan işlem görürken, çeyrek altın Kapalıçarşı'da 215, Cumhuriyet altını 875 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,25 yükselişle 1.142 dolardan tamamlaması sonrası bugün de alış ağırlıklı bir yol izleyerek 1.150 dolar seviyesini gördü.

Trump'ın etkisi büyük

Analistler, ABD'de 20 Ocak 2017 tarihinde başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın politikalarındaki belirsizliklerin son bir haftada güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdığını ifade ediyor.

Teknik açıdan 1.150 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması durumunda, 1.180 dolar direncinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, düşme ihtimalinde ise 1.139 dolar seviyesinin destek konumuna geldiğini açıkladı.