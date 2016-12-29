2017 asgari ücretin ayrıntıları!

Günün en çok merak edilen "Asgari ücret ne kadar oldu" sorusu yanıtını buldu.Bakan Müezzinoğlu yeni asgari ücretin yüzde 8 artış ile brüt 1777 lira net 1404 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete 104 lira zam yapılmış oldu.

İKİ KADEMELİ ARTIŞ YOK

Asgari ücret 2017'de tek defada yani 1 Ocak itibariyle iki kademeli artış olmamasına karar verildi. İşveren ve Hükümet, 2 kademeli artış isterken Türk-İş tek kademeli artış istedi ve tek kademeli artışta karar kılındı.

EVLİ VE ÇOCUKLULAR 1500 ALACAK

Yeni asgari ücretin belirlenmesi sonrası zammın detayları da ortaya çıkmaya başladı. buna göre evli ve 3 çocuk sahibi olan çalışanlar 1500 TL ücret alacak.

ORTAK KARAR VERMEYE ÇALIŞTIK

Bakan Müezzinoğlu; ''Öncelikle işçi kardeşlerimizin mutlu olamadığı, işverenin de çok mutlu olamadığı, Bakan olarak benim de mutlu olamadığım ama paylaşarak sıkıntıları azaltacağımız bir yolculuk içindeyiz. Ortak karar vermeye çalıştık.

Gönlüm arzu ederdi ki Türk-İş'in de imzası olsun. İşverenin de zorluklarını da anlayarak zorluklarını paylaşarak bu zorluklarda ülke koşullarının değerlendirme çerçevesinde onlara da teşekkür ederim. Asgari ücret kararını işverenle birlikte imzaladığımız için teşekkür ederim.'' şeklinde konuştu.