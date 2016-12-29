Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde facia!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şiddetli rüzgar ve yağış sebebiyle otomobile bağlı olan römork devrildi. Savrularak yan yatan römork karayolları, polis ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Sabahın erken saatlerin yoğun rüzgar etkisiyle FSM Köprüsü'nde Hasan Akkurt tarafından kullanılan otomobile bağlı bir şekilde seyreden tenteli römork savruldu ve bariyerlerin üzerinde yan yattı. Meydana gelen kaza sebebiyle köprüde yoğun trafik yaşandı.

Sonrasında römork, bölgeye gelen karayolları ekipleriyle polisler tarafından müdahale edilerek çekiciye yüklendi ve yoldan kaldırıldı.