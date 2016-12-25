AVM Önünde Bomba Paniği!

Bursa'da Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin yaşadığı merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önüne bırakılan valiz bomba imha ekiplerini alarma geçirdi.

Büyük paniğe neden olan valiz, fünye ile patlatıldı.

BURSA'DA BOMBA PANİĞİ

Alınan bilgiye göre, akşam saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde bir market önüne bırakılan sahipsiz valiz öğrenciler tarafından fark edildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri şerit çekip güvenlik önlemi aldı. Atatürk Caddesi trafiğe kapatılırken, bazı restoran ve kafeteryalar boşaltıldı bazılarından öğrencilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi.

Olay yerine gelen bomba imha ekibi, "kontrollü patlama" anonsu yaptıktan sonra şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden kullanılmış kıyafetler çıkarken, vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.