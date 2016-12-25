Mardin'de Çatışma Çıktı! 1 Terörist Öldürüldü!

Mardin'in Savur ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

MARDİN'DE ÇATIŞMA

Mardin'in Savur ilçesi Sürgücü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgeden edinilen bilgilere göre, Mardin'in Savur ilçesi Sürgücü kırsalında jandarma ekiplerinin yol kontrolü ve arama tarama faaliyetleri sırasında bir grup terörist tespit edildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Operasyonun genişletilmesi üzerine olay yerine çok sayıda komando ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Teröristlerin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Savur kırsalında başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği öğrenildi.