İsrail İle ABD Arasında Kriz! Büyükelçi Başbakanlığa Çağrıldı!

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail’in Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararının ardından ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro’yu, “durumu açıklama toplantısına” çağırdı.

BÜYÜKELÇİ BAŞBAKANLIĞA ÇAĞRILDI

İsrail Devlet Radyosunun haberine göre, Netanyahu, Büyükelçi Shapiro’yu, ABD’nin BMGK’de oylamaya sunulan İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karara karşı çekimser oy kullanmasının ardından “açıklama toplantısına” çağırdı.

İsrail makamları bugün, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden BMGK tasarısına "evet" oyu veren tüm ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına davet etmişti.

İsrail'in işgali altında bulunan Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.