Esrarengiz Olay! 335 Gündür Bulunamıyor!

Bartın’da 335 gün önce ırmakta kaybolan avcıyı arama çalışmaları devam ediyor.

335 GÜNDÜR ARANIYOR

Bartın’da 20 Ocak 2016 tarihinde Yanaz köyünde kuzeniyle birlikte ırmak kenarında avlanan Remzi Akardere (32), avladığı ördeğin peşinden giderken ırmakta kaybolmuştu.

Ailenin başvurusu üzerine dün yeniden başlatılan çalışmalarına Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Taburu'nda (JÖAK) görevli 16 personel katılmıştı.

Irmakta yapılan bot ile su altı ve su üstünde arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Yapılan tüm arama çalışmalarında kayıp Remzi Akardere bugün de bulunamadı.