Resmen Açıklandı! Galatasaray Seneye Yok!

Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka Doğuş hakkında açıklama yaptı.

EUROLEAGUE CEO'SUNDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

CSKA Moskova-Fenerbahçe maçını izleyen Bertomeu, R-Sport'a yaptığı açıklamada, 'Önümüzdeki sezon 11 A lisanslı takım ile birlikte Eurocup, VTB Ligi, Adriatik Ligi, AlmanyaLigi ve İspanya Ligi şampiyonları yer alacak. Wildcard artık olmayacak' ifadelerini kullandı.

Bertomeu sorulan, 'David Blatt'i takımın başına geçiren Darüşşafaka Doğuş Euroleague'de olmayacak mı' sorusu üzerine, 'Mümkün değil. Yeni format geçen yıl kabul edildi. Sistem her takım tarafından biliniyor' şeklinde konuştu.

"GALATASARAY SENEYE YOK"

Bilindiği üzere geçen sezon Eurocup'ı kazanan Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'e direkt katılma hakkı kazanmıştı. Darüşşafaka Doğuş da wildcard ile organizasyona dahil edilmişti.

Bertomeu'nın yaptığı bu açıklama doğrultusunda Eurocup'ta takımı olmayan Türkiye'yi gelecek sezon THY Euroleague'de sadece Anadolu Efes ve Fenerbahçe temsil edecek.