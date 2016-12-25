Petrol Rafinesinde Yangın! Yollar Kapatıldı!

İsrail'in Hayfa kentinde bulunan bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İsrail'in Hayfa Körfez Bölgesindeki bir petrol rafinerisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ve güvenlik güçlerinden çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın nedeniyle rafineriye bağlanan bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İsrail polis sözcüsü Luba es-Samri, yaptığı yazılı açıklamada, kuzeydeki Hayfa körfez bölgesinde bulunan petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına aldığını söyledi.

Samri, yangında kimsenin yaralanmadığını kaydetti.

Resmi yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.