O İllerde Eğitime Kar Engeli!

Ağrı'nın Patnos ve Eleşkirt ilçeleri ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle İlimiz Merkezi ile Patnos ve Eleşkirt İlçelerindeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullar 26 Aralık 2016 (Pazartesi) tarihinde 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, yapmış olduğu açıklamada, öğleden sonra kar yağışının etkisini artırdığını belirtti.

Kaşıkçı, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından kötü etkilenmemesi için eğitime yarın için ara verilmesi kararı aldıklarını söyledi.