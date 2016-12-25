Papa'dan Flaş Suriye Çağrısı!

Noel nedeniyle Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan 40 bin kişiye hitap eden Papa, dünya meselelerine değinirken, çeşitli ülkelerde yaşanan savaşların ve şiddetin son bulması çağrısı yaptı.

PAPA'DAN SURİYE ÇAĞRISI

Papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından yaptığı geleneksel Urbi et Orbi (Şehre ve Dünyaya) konuşmasında, Halep'te ve Suriye'de yaşanan olaylara özel vurgu yaptı.

"Çok fazla kanın döküldüğü, hırpalanmış Suriye'de kadınlar ve erkeklere barış diliyorum" diyen Katolik inancının ruhani lideri, "Son haftalarda en korkunç savaşlardan birine sahne olan Halep'te, yorgun düşmüş sivil halka, insani hukuka saygı duyularak yardım ve konfor sağlamanın aciliyeti hiç olmadığı kadar vardır" dedi.

KUTSAL TOPRAKLARDA BARIŞ TEMENNİSİ

Papa, Suriye'de silahların kalıcı olarak susturulmasının, müzakereci bir çözüme varılması ve ülkedeki sivil birlikteliğin tekrardan tesis edilmesi için uluslararası toplumun etkin rolünün zamanı olduğunu söyledi.

Kutsal Topraklara da barış gelmesini dileyen Papa, İsrail ve Filistin'in, yeni bir sayfa açmak için kararlı ve cesur olması gerektiğini söylerken, kin ve intikam duygusunun yerini, karşılıklı anlayış ve uyum içinde bir gelecek inşa etme isteğine bırakmasını temennisinde bulundu.