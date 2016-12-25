Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Putin'den Suriye Görüşmesi!

Kremlin Sarayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda Suriye krizini görüştüğünü duyurdu.

KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider, Suriye'de ilan edilen ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılması ve son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Putin'e, Karadeniz'de düşen Rus askeri uçağıyla ilgili olarak başsağlığı dileklerini de iletti.

Telefon görüşmesi sırasında, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in de hazır bulunduğu öğrenildi.