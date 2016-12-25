Diyarbakır'da Sıcak Çatışma!

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan araçtaki bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması ile huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Gökçen ve Gözebaşı köyleri arasında yol kontrol noktasına yaklaşan ve dur ikazına uymayarak kaçan bir aracın jandarma ekiplerince takip edildiği belirtilen açıklamada, araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada bir teröristin ölü ele geçirildiği, olay yerinde yapılan incelemede bir M-16 piyade tüfeği, 2 M-16 şarjörü, 30 M-16 fişeği, bir el bombası ile 2 sırt çantası bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlemlere başlandığı, olay yerinde bulunan ve çatışmada yaralanan bir şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi.