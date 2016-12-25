Rusya'da Sıcak Saatler! Putin Talimat Verdi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askeri uçağının Karadeniz'de düşmesi nedeniyle 26 Aralık'ta yas ilan edildiğini açıkladı.

KARADENİZ'DE UÇAK KAZASI

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Suriye'nin Lazkiye eyaletine giden askeri uçak Soçi'den çıktıktan sonra Karadeniz'de radardan kaybolan ve kısa bir süre sonra da düştüğü açıklanan Rus uçağının ardından ülkede sıcak gelişmeler yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, düşen uçakla ilgili 'komisyon kurun' talimatı verirken tüm ülkede 26 Aralık'ta yas ilan edildi.



Rus kaynaklar, Tupolev Tu-154 tipi askeri uçakta 93 kişinin olduğunu söyledi.

PUTİN MİLLİ YAS İLAN ETTİ

Interfax'a göre uçak yerel saatle 05.20'de kalkış yaptı ve kalkıştan 20 dakika sonra radardan kaybolarak yere çakıldı.

Rus medyasında çıkan haberde kıyıdan 6 kilometre uzaklıkta uçaktaki yolculara ait eşyalara rastlandığı belirtildi. Rus medyasına konuşan yetkililer, mürettebat ya da yolculardan kurtulan kimse olmasının mümkün olmadığını söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Putin, 93 kişiyi taşıyan Rus askeri uçağının Karadeniz'de düşmesi üzerine 26 Aralık'ta yas ilan edildiğini açıkladı.