Halk pazarına saldırı: 20 ölü, 55 yaralı!

Musul'un batısında bulunan bir halk pazarına gerçekleştirilen hava saldırısında 20 sivilin hayatını kaybettiği, 55 sivilin yaralandığı bildirildi.

Ninova milletvekili Zahid el-Hatuni, yaptığı açıklamada, aidiyeti henüz bilinmeyen bir savaş uçağının Musul'un 140 kilometre batısında bulunan Baac beldesindeki halk pazarına gerçekleştirdiği hava saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 20 sivilin yaşamını yitirdiğini, 55 sivilin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından edişe ettiğini belirtilen Hatuni, söz konusu durum ve hukuki işlemin başlatılması için Musul'u Kurtama Operasyonu birimi ile temas halinde olduklarını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ Baac beldesi'nde 2014 yazından bu zaman kadar kontrolü ele geçirmişti.