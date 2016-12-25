Terörün finans ayağına büyük darbe!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütünün finans ayağına yönelik düzenlenen operasyonda 53 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 şüpheli ise gözaltına alındı.

Valilikten yapılan bigilendirmede, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın finans ayağına yönelik çalışmalar çerçevesinde Yüksekova ilçesinde operasyon gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bataklık, Bulaklı Köyleri ve Dağdibi mezrasında ikamet eden bazı şahısların, yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına yardım yataklık yaptığı ve evlerinde teröre finans kaynağı oluşturan kaçak eşya bulundurdukları tespit edilmiştir. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda 8 şahıs gözaltına alınmış, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 53 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



