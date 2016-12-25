Göğüslerin dik durması için püf noktalar!

Çoğu kadının çocuk doğurduktan sonra veya genetik olarak göğüsleri malesef sarkmaktadır. Peki göğüslerin daha dik durması ve sarmış göğüslerden kurtulmak için neler yapılmalı? İşte ensonguncelhaber farkıyla püf noktalar...

1. Egzersiz farkını göreceksiniz

Egzersiz ile göğüslerinizin farkını 1 aya kadar göreceksiniz. Bu egzersiz için öncelikle Keçe, yatak veya bir tezgahın üzerine sırtüstü uzanın. Kollarınızı göğsün üstüne kaldırın ve sonra sanki bir uçakmışsınızcasına kollarınızı alçaltın. Daha sonra tekrar kaldırın ve indirin. 2 günde bir 3'er setten başlayıp 10'ar sete kadar yapın.

2. Zeytin yağı ile masaj yapın

Zeytin yağı adeta bir iksir gibi etkisini gösterecektir. Yatağınıza uzanıp sırtınızın arkasına yastık koyun. Elinize biraz yağ alıp iki elinize sürün. Göğsünüzün her birine küçük daireler yaparak masaj yapın, yağı iyice yedirin. 10 daire yaptıktan sonra artan yağı havlu yardımıyla silin. Bu masaj göğsünüzü daha canlı ve dolgun gösterecek.