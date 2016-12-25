Başbakan Yıldırım'dan "bayram" mesajı!

Başbakan Binali Yıldırım, Musevi vatandaşların "Hanuka Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, tarihten bugüne medeniyetlerin ve kültürlerin kesişme noktası olan, bütün ırk, din ve inançlara kucak açan Türkiye'nin, bu etnikliğin getirdiği zenginlikle herkesin barış ve huzur içinde bir arada yaşadığı bir coğrafya olduğunu ifade etti.

Zenginlik ve huzur ortamının 15 Temmuz darbe girişimi günü bozulma çabasının hiçbir şekilde sonuç vermediğini belirten Yıldırım, girişimin arkasındakilerin niyeti ne olursa olsun bu tür olayların milli birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesi için bir fırsat olduğunu söyledi.

"İnanç özgürlüğü devletin güvencesi altında"

Başbakan Yıldırım, bu topraklarda, başta inanç özgürlüğü olmak üzere her kesimin hak ve hukukunun devletin güvencesinde olduğuna, husumetten uzak, saygıya ve yardımlaşmaya dayalı komşuluk ve insan ilişkilerinin sosyal hayatın hakim özelliği olduğunu vurguladı.

Yıldırım son olarak,"Bugüne dek her türlü ötekileştirme ve ayrımcılığa karşı insan hak ve özgürlüklerinden yana tavır alan bizler, bu anlayışımızı bundan sonra da muhafaza edeceğiz. Türk halkı bu tarihi miras ve kültürel zenginliğiyle barış ve hoşgörü kültürünün güçlenerek tüm dünyada hakim olması için çalışmayı sürdürecektir. Bu anlayışla değerli Musevi vatandaşlarımızın ve tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı kutluyor, kendilerine sağlık, iyilik ve esenlikler diliyorum." dedi.

Hanuka Bayramı nedir? Bilmeniz gerekenler

Bu yıl 25 Aralık’a denk geliyor

Işıklar bayramı olarak da bilinen Hanuka, bu yıl 25 Aralık tarihine denk geliyor.

Sekiz gece boyunca, her gece bir mum artırarak yakılır

Bu bayram, Suriye-Yunan Kralı Antiohus ve ordularının, Makabiler tarafından bozguna uğratılıp, II. Bet-Amikdaş’ın putperestlerden kurtarılmasını ve tekrar Tanrı’ya adanmasını simgeler. Bet-Amikdaş putlardan ve simgelerden temizlendikten sonra, Tapınak’taki Ebedi Işık’ı yakmak için sadece bir küçük kap kutsiyeti bozulmamış yağ bulundu. Bu yağ, Menora’yı yalnızca bir gün boyunca yakmaya yetecek miktardaydı. Mucize eseri, o küçük kap yağ, tam sekiz gün boyunca yanmaya devam etti ve Koen’ler o arada yeni kutsal yağ hazırlayabildiler. 25 Kislev’den başlayarak, sekiz gece boyunca, her gece bir mum artırarak Hanuka mumları yakılır ve bu mucize tekrar yaşatılarak evler Işık’la doldurulur. Mumlar, Hanukiya’ya, (yakana göre) sağdan sola doğru dizilir, yakarken soldan sağa doğru yakılır.

Hanukiya’nın yeri

Hanukiya evde iki yere konulabilir. Birincisi ve tercih edileni, yoldan geçen herkesin bu mucizeye şahit olabilmeleri için pencere önüne koymaktır. Diğeri ise, kapıdan içeri girerken hemen girişin soluna yerleştirmektir. Böylece kişi, kapıdan girerken, sağında Mezuza, solunda Hanukiya mitzvalarıyla çevrili olacaktır. Hanukiya yanarken bir yerden bir yere taşınmaz. Söndükten sonra istenilen yere götürülebilir.

Hanuka’yı yakma zamanı ve süresi

Hanukiya, Şabat öncesi harici, her gün yıldızlar çıktıktan sonra, akşam yatana kadar yakılabilir. Bir gece Hanukiya’yı yakmayı unutan kişi, ertesi gün, akşama kadar, (ama berahasız olarak) yakabilir. Hanukiya, en az yarım saat yanmalıdır. Mumlar veya yağ, buna göre ayarlanmalıdır. Yarım saat dolmadan önce Hanukiya sönerse (Şabat harici), yakma işlemi tekrarlanır ama beraha söylenmez.

Hanuka’nın yakılması

Bütün ev halkı Hanukiya’nın etrafında toplanır. Önce gerekli berahalar (şükür duaları, methiyeler ve dilekler) sırasıyla okunur. Mumlar soldan sağa yakılır.

Geleneksel Hanuka yemekleri

Bir günlük yağın mucize eseri sekiz gün yanmasını hatırlamak için, Hanuka’da çoğunlukla yağda kızarmış yemekler tercih edilir. Latke, Sufganiya, sütlü yiyecekler ve peynir yenir.

Hanuka müziği

Hanuka teması üzerine, diğer Yahudi bayramlarından daha fazla sayıda birçok şarkı yazılmıştır. En çok bilinenleri; “Hanukkiah Li Yesh” ( Bir Hanukkiya’m var), “Ocho Kandelikas” ( Sekiz Küçük Mum), “Kad Katan” (Bir Küçük Sürahi), “S’vivon Sov Sov Sov” (Sevivon, Dön ve Dön), Haneirot Halolué (Yaktığımız Bu Mumlar), “Mi Yimalel” (Kim Tekrar Anlatır) ve “Ner Li, Ner Li” (Bir Mumum Var). İngilizce konuşulan ülkelerde en çok bilinenler içinde “Sevivon, Sevivon, Sevivon” ve “Hanuka O Hanuka” vardır.