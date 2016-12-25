Mario Gomez Geri Dönüyor?

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile üstün bir performans sergileyen Mario bu sezon istediğini başaramadı Beşiktaş Yönetimi ve taraftarın tekrar takımda görmek istediği yıldız futbolcu ile görüşmeler yeniden başladı.

Beşiktaş’a dönmeyi her fırsatta ifade eden Gomez’in, “Ben Wolfsburg’u yarı yolda bırakamam.

Sadece Wolfsburg’u değil hiçbir kulübü yarı yolda bırakamam. İstanbul’a geri dönmeyi çok istiyorum. Yeni sezon için mutlaka bir kez daha görüşelim” diyerek yöneticilere açık kapı bırakan yıldız futbolcu önümüzdeki sezon beşiktaş'da olacak gibi

Yoğun bir görüşme trafiği geçiren Beşiktaş yönetim rotasını tamamen Samuel Eto’o’ya çevirdi.

Bir süredir bu oyuncuyla temas halinde olan yönetim, Kamerunlu oyuncuyla yaptığı görüşmelerde olumlu yanıt aldı.

Önümüzdeki günlerde Antalyaspor ile masaya oturacak olan siyah-beyazlı idareciler, Babel’den sonra bu transferi de bitirmeye çalışacak.