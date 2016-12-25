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Mario Gomez Geri Dönüyor?

Mario Gomez Geri Dönüyor?
25 Aralık 2016 Pazar 14:49:31

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Mario Gomez’i geri dönmesi için mesai harcayan Beşiktaş'a, Alman oyuncu, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile üstün bir performans sergileyen Mario bu sezon istediğini başaramadı Beşiktaş Yönetimi ve taraftarın tekrar takımda görmek istediği yıldız futbolcu ile görüşmeler yeniden başladı.

Beşiktaş’a dönmeyi her fırsatta  ifade eden  Gomez’in, “Ben Wolfsburg’u yarı yolda bırakamam.

Sadece Wolfsburg’u değil hiçbir kulübü yarı yolda bırakamam. İstanbul’a geri dönmeyi çok istiyorum. Yeni sezon için mutlaka bir kez daha görüşelim”  diyerek yöneticilere açık kapı bırakan yıldız futbolcu önümüzdeki sezon beşiktaş'da olacak gibi 

Yoğun bir  görüşme trafiği geçiren Beşiktaş  yönetim rotasını tamamen Samuel Eto’o’ya çevirdi.

Bir süredir bu oyuncuyla temas halinde olan yönetim, Kamerunlu oyuncuyla yaptığı görüşmelerde olumlu yanıt aldı.

Önümüzdeki günlerde Antalyaspor ile masaya oturacak olan siyah-beyazlı idareciler, Babel’den sonra bu transferi de bitirmeye çalışacak.

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