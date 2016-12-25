Rusya'nın En Acı Günü

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak,Soçi'den havalandıktan yaklaşık 20 dakika sonra Karadeniz'e düştü.

Suriye'ye gittiği öğrenilen Rus uçağındaki yolcular hakkında da önemli bilgiler ortaya çıktı. Uçakta askeri yetkililer, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu'nun üyeleri bulunduğu tespit edildi.

Kızıl Ordu Korosu, Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde verdiği konserler ile adından sıkça söz ediliyordu .

Dünyanın en büyük ve ünlü ordu korosu olan ve 1928 yılında özellikle savaş koşullarında askerlere ve SSCB halklarına moral vermek amacıyla gösterilerine başlayan Kızıl Ordu Korosu, değişik birliklerden gelen, farklı rütbelerde subay ve askerlerin görev aldığı solistler, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyor.

KIZIL ORDU KOROSU NEDİR ?

Kızıl Ordu Korosu Sovyetler Birliği Ordusu Kızıl Ordu'nun resmi korosudur. Koro erkek koro elemanları, orkestra ve dans grubundan oluşur.Rusya'nın halk şarkılarından, kilise müziklerine, opera aryalarından popüler müziklere kadar uzanan geniş bir yelpazede eserler icra etmişlerdir. Bunların arasında "Katyuşa", "Kalinka", "Kernina" ve "Ave Maria" en bilinenlerindendir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasında sonra da Rusya'da ve diğer ülkelerde konserler vermeye devam etmişlerdir.

Kızıl Ordu Korosu'nun ölene kadar şefliğini yapmış olan Aleksandr Aleksandrov Sovyetler Birliği Marşı'nı bestelemiştir. Sovyetler Birliği Marşı sözleri değiştirilerek bugün Rusya Ulusal Marşı olarak kullanılmaktadır. Aleksandr Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'nda görevliyken halen Rusya'nın en ünlü Büyük Anayurt Savaşı marşları olan Svyaşennaya Voyna (Rusça:Священная война / Kutsal Savaş) ve Nesokruşimaya i Legendarnaya(Rusça:Несокрушимая и легендарная / Yenilmez ve Efsanevi) adlı marşları da bestelemiştir.

Kazan Katedrali, her şey buradan başlamıştı.

Kızıl Ordu Korosu 1928 yılında Moskova Merkez Ordu Klübü'nde ilk şeklini almıştır. Kızıl Ordu Korosu adı altında oniki asker, bir vokal, bir akordiyon, 2 dansçı ve bir anlatıcı bulunmaktadır. İlk resmi gösterilerini 12 Ekim 1928'de Orkestranın 1929 yılında koro Sovyetler Birliği'nin Uzak Doğubölgesinde demiryolu inşa eden askerleri ziyaret ederek konserler verirler. Değişik birliklerden insanlardan oluşan koro, orkestra ve dansçılardan oluşan grup rütbe ayrımı yapmadan amatör sanatı geliştirmek, askerlere moral vermek ve onları kaliteli müziğe ilgilerini çekmek amacı ile 1933 yılına kadar 300'e yakın etkinlik düzenledi. Bu dönemde grup sovyet şarkılarla beraber Vasily Solovyov-Sedoy Paris'de Uluslararası Modern Hayatda Sanat ve Teknoloji Sergisi'nde sahne aldılar ve juri tarafından Grand Prix Onur Ödülü'ne layık görüldüler.

II. Dünya Savaşı sırasında Sovyet Cepheleri'nde, havalanlarında hastahanelerde askerlere ve halka moral vermek için 1500'ün üstünde gösteri yaptılar.