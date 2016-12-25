Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer savaşı!

Trabzonspor transfer için düğmeye bastı. Bu transferi de forvet hattına yapmayı düşünen yönetimin Everton'da forma terleten eski Aksihar'lı Oumar Niasse ile menajerleri aracılığıyla iletişime geçtiği öğrenildi.

Senegalli yıldızın ise bu görüşmede, " Türkiye'de yeniden oynamaya sıcak bakıyorum " cevabını verdiği ve bu cevaptan sonra Trabzonspor'un fiyat araştırmasına başladığı ifade edildi. Fakat yönetim kurulu bu transfer için sadece Trabzonspor'un değil Galatasaray ve CSKA Moskova'nın da devrede olduğunu öğrenince fiyatın daha fazla yükselmemesi maksadıyla çaba sarf etmeye başladı.

LİMİTİ 5 MİLYON EURO

Trabzonspor yönetimi yıldız futbolcunun transferinde 5 milyon £'nun üstüne çıkmamak amacıyla gayret gösterecek.