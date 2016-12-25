Ebru Gündeş'ten şok eden karar!

Yaklaşık 9 aydır ABD'de tutuklu halde bulunan Reza Zarrab için davasından vazgeçen Ebru Gündeş, eşinin yanına gitmediği gerekçesiyle eleştirilmeye başladı.

Ebru Gündeş, Ocak ayında ABD'de gitmeye karar verdi. Reza Zarrab'ın davası devam ediyor, Ebru Gündeş Zarrab'a açtığı boşanma davasından vazgeçerek gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile 1 buçuk ay önce telefonda görüşerek barıştığı belirtilmişti. Bütün bunlar, Ebru Gündeş ile Ufuk Ceylan iddialarına da açıklık getirmiş oldu.