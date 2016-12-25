50 bin personel aranıyor!

İç giyim sektörü hemen hemen 10 milyar dolar olan ticaret hacmine sahip ve geçtiğimiz yıl 1.2 milyar dolar civarlarında bir ihracat gerçekleştirdi. Ancak iç giyim sektörü şu sıralar kalifiye personel sıkıntısı yaşamaya başladı. Her sene dengeli bir şekilde büyümesini sürdüden ve tam 300 bin kişiye istihdam sağlayan bu sektör, şuan 50 bin personel arıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkan Yardımcısı olan Bahri Özdinç 50 binin üstünde kalifiye personel açığı olduğunu söyleyerek: "Şimdi her alanda sıfırdan başlayan bir insana asgari ücret verilmektedir. Vasat olan bir ustaya 3 bin TL verilirken bir tasarımcı 10 bin TL'nin üzerinde kazanabiliyor. " diye konuştu. Bahri Özdinç, nitelikli personel sorunlarının her sene daha da büyüdüğünü belirti.

"YENİ NESİLE KONFEKSİYONU SEVDİRECEĞİZ"

Bahri Özdinç: " Sektörde en büyük eksiklikleri makineci, kesimci, ve depocu gibi alanlarda yaşıyoruz. Artık yeni nesil gençler konfeksiyon işinde çalışmaya fazla sıcak bakmıyor, uzak duruyorlar. Bu sebeple hem bu sektörü onlara sevdirmek için hem de onların birer meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, özellikle üniversite ve meslek liselerinde konfeksiyon bölümlerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı başlattık ve sürdüreceğiz ." dedi.

"TEŞVİK GEREKLİ"

Özdinç, özellikle Doğu'da ve Güneydoğu'da gençlerin işsizliğinin çok olduğunu söyledi. Eğer o bölgelere gerekli teşvik ve değişiklikler yapılırsa oralarda da üretim olacağını kaydetti. Bahri Özdinç: " Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yatırım için ciddi teşvikler söz konusu. Ancak bizler istihdam alanına teşvik yapılmasını istiyoruz. Çünkü iç giyim gibi bir sektörün üretim yatırımı ucuz sayılabilecek türden. Bütünleyici bir teşvik olması gerekiyor. Lastik, kumaş ve dantel gibi yan sektörler olmadan üreticiler artık doğu bölgelere yol alamıyor. Bütünleyici bir teşvik yapılırsa, istihdam sorununa bizim sektörümüz çok ciddi bir katkı sağlayacaktır ." dedi.

"DÜNYADA İLK ÜÇTE..."

Özdinç, Türkiye'nin iç giyim alanında ihracatta dünyada ilk 3'te yer aldığını vurguladı.

" Dünyada bilinen ünlü markaların üretiminin çoğu Türkiye'de gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra kendi markalarımız için de üretimlerimizi sürdürüyoruz. Fason üretimimizi de Avrupa'ya ihracına devam ediyoruz. Türk markalarını da özellikle Ortadoğu, İran, Pakistan, Azerbaycan, Kuzey-Orta Afrika, Türk Cumhuriyetleri, Ukrayna ve Rusya'ya ihraç etmeye devam ediyoruz ."