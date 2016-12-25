Burası Gümüşhane! Aç kurtlar şehre indi

Gümüşhane'de Kelkit ilçesinde soğuk havalar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçe merkezine indi ve 3 av köpeğini paramparça ederek yedi.

AV KÖPEKLERİNDEN GERİYE SADECE...

Gelen bilgilere göre, ilçede var olan yoğun yağış ve soğuklar sebebiyle kurt sürüsü yiyecek bulmakta zorlandı. Bunun için şehrin merkezine kadar inen kurt sürüleri, Nizam Zorlu adlı şahsa ait kafesli köpek barınağını gözüne kestirdi. Barınağın tellerini parçalayarak içeri giren kurtlar, 3 av köpeğini paramparça etti. Öylesine saldırgan davranışta bulundular ki, av köpeklerinden geriye sadece tasma kaldı.

"GECELERİ DIŞARI ÇIKMAYIN!"

Mahalle sakinleri, kurt sürülerinin dağlarda yiyecek bulamadığını ve bunun için şehre indiğini belirterek bu durumdan çok endişeli olduklarını ifade ettiler. Bu sebeple özellikle geceleri dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı.