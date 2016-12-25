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Emre Çolak'tan Beşiktaş ve Babel açıklaması: Üzüldüm!

Emre Çolak'tan Beşiktaş ve Babel açıklaması: Üzüldüm!
25 Aralık 2016 Pazar 10:40:38

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Galatasaray'dan La Liga ekibi Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, takım arkadaşı Babel'in Beşiktaş'a transfer olmasıyla ilgili konuştu.

Deportivo'da top koşturan Emre Çolak, Beşiktaş'ın Ryan Babel'i transferiyle alakalı değerlendirmelerde bulundu. Emre Çolak, Babel'in Beşiktaş'a çok faydalı olacağını söyledi.

İşte Emre Çolak'ın açıklamaları:

"Babel ile aynı evde yaşıyorduk, Beşiktaş'a transfer oldu ve hem takımım için hem de kendi adıma çok üzüldüm. Çok istekli bir şekilde Beşiktaş'a gitti. Babel, insanlığı da çok iyi olan futbolu da çok iyi olan mükemmel bir insan. Açıkçası Beşiktaş'a büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Kendisi, geçmişte de büyük kulüplerde oynayan çok kaliteli ve profesyonel bir futbolcudur."

 

 

 

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