Emre Çolak'tan Beşiktaş ve Babel açıklaması: Üzüldüm!

Deportivo'da top koşturan Emre Çolak, Beşiktaş'ın Ryan Babel'i transferiyle alakalı değerlendirmelerde bulundu. Emre Çolak, Babel'in Beşiktaş'a çok faydalı olacağını söyledi.

İşte Emre Çolak'ın açıklamaları:

"Babel ile aynı evde yaşıyorduk, Beşiktaş'a transfer oldu ve hem takımım için hem de kendi adıma çok üzüldüm. Çok istekli bir şekilde Beşiktaş'a gitti. Babel, insanlığı da çok iyi olan futbolu da çok iyi olan mükemmel bir insan. Açıkçası Beşiktaş'a büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Kendisi, geçmişte de büyük kulüplerde oynayan çok kaliteli ve profesyonel bir futbolcudur."