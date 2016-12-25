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Meteoroloji'den 5 İl İçin Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji'den 5 İl İçin Buzlanma Uyarısı
25 Aralık 2016 Pazar 09:43:25

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Meteoroloji, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de buzlanma ve don beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın Malatya'nın doğu kesimi Doğanyol, Kale, Pütürge ilçeleri ve Adıyaman'nın kuzey kesimleri Çelikhan ve Sincik ilçelerinde hafif kar yağışlı, Elazığ, Tunceli ve Bingöl de ise aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörüldüğü aktarılan açıklamada, bölgede sabah ve gece saatlerinde, buzlanma, don ve pus beklendiğinden vatandaşlar ve yetkililerin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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