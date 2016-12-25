91 Kişiyi Taşıyan Yolcu Uçağı Düştü

Yabancı ajanslardan gelen bilgilere göre uçakta 83'ü yolcu, 8'i mürettebat toplam 91 kişi bulunuyor.

Ajansların Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, TU-154 tipi uçak Soçi'den havalandıktan kısa bir süre sonra Adler kenti yakınlarında radardan kayboldu.

Rus basınına göre uçakta askeri yetkililer, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu'nun üyeleri de vardı. Kızıl Ordu Korosu'nun Lazkiye'deki askeri personele yeni yıl konseri vermek için Suriye'ye gittiği belirtildi.

AFP haber ajansının yerel kaynaklardan aldığı habere göre kayıp uçağın enkazına Karadeniz'de ulaşıldı. Haberde kıyıdan 1.5 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandığı bildirildi. Uçağın parçalarına Karadeniz'de 50 ila 70 metre derinliklerde rastlandığı bildirildi.

KRASNODAR İDDİASI

Bir diğer iddia ise uçağın Krasnodar'da dağlık bir alana çakıldığı yönünde. Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı iddia ediliyor.

TUPOLEV TU - 154 UÇAĞI 2010'DA GÜNDEME GELMİŞTİ



Tupolev TU-154 tipi uçak kamuoyunun gündemine daha önce, Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczyński’nin ölümüyle gelmişti.



Polonya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan Tupolev-154 tipi uçak 10 Nisan 2010 tarihinde kalkışından kısa süre sonra düşmüş ve uçakta bulunan 96 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.