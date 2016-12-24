Noel Ayinine Bombalı Saldırı!

Filipinler'in güneyinde bir Noel ayini sırasında el bombası ile düzenlenen saldırıda 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

NOEL AYİNİNE SALDIRI

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Filipinler'in güneyindeki Kuzey Cotabato eyaletinin Midsayap kentinde bulunan Santo Nino Paris kilisesi görevlisi Fr. Jay Virador, Noel ayini sırasında kilise dışında el bombası patlatıldığını söyledi.

Jay Virador, meydana gelen saldırıda 12 kişinin yaralandığını, Noel ayinini son duaları yapamadan sonlandırdıklarını söyledi.

Polis kaynakları, kilisenin önündeki bir polis aracı yakınlarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.