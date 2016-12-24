Obama'ya Çok Sert Halep Suçlaması!

Arizona Senatörü Cumhuriyetçi McCain, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı "Suriye'de bir payımız var ama hiçbir şey yapmadık" isimli makalesinde Halep ve Suriye konusunda Obama'ya sert eleştiriler yöneltti.

OBAMA'YA HALEP ELEŞTİRİSİ

Suriye rejiminin, Rusya ve İran'ın da desteğiyle 5 yıldır devam eden iç savaşta sayısız katliama imza attığını söyleyen McCain, Halep'in rejimin eline düşmesinin bir nedeninin de "Obama'nın başarısız Suriye politikası" olduğunu savundu.

John McCain, Halep'in düşmesi hususunda Barack Obama yönetimini eleştirerek "Başkan Obama, adaletsizliğe tanıklık etme sorumluluğunu taşımaktan bahsediyor fakat Halep için başka bir şey de yapmadı.

"SURİYE'DE PAYIMIZ VAR AMA HİÇBİR ŞEY YAPMADIK"

Kadın ve çocukları, hastane ve fırınları hedef alan akıllı bombaların kullanımına, varil bombaların geniş kitlelerin üzerine yağdırılmasına sadece seyirci kaldık." ifadesini kullandı.

Suriye ile ilgili birçok kırmızı çizgiden bahsedildiğini ve bunlar geçildiğinde hiçbir yaptırımın olmadığını söyleyen McCain, Obama'nın 2013 yılı BM Genel Kurulu toplantılarında sarf ettiği "Bir Ruanda veya Srebrenitsa karşısında dünyanın çaresiz olduğunu mu kabul etmeliyiz?" sözlerini hatırlattı.