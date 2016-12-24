Baklava İle 'Mozaik' Rekoru!

Gaziantep'te yapılan Çingene Kızı figürlü mozaik baklava “Dünya Çocuk Rekorları Denemesi’’ kapsamında 39,5 metrekare ile dünya rekoru kırdı.

BAKLAVA İLE REKOR DENEMESİ

Bir alışveriş merkezinde yapılan rekor denemesinde 708 kilo baklava kullanıldı. 100 çocuğun ve çok sayıda sanatçının çalıştığı baklavadan mozaik rekor denemesin de, 39,5 metrekare ile Dünya Çocuk Rekorları denemesi tescil edildi.

Mozaik baklavanın 6 aylık bir hazırlık aşamasından sonra meydana getirildiğini söyleyen Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, “ 5 günlük bir uygulama ile meydana getirdik.

Bu çalışma Gaziantep’in kültürel değerlerinden antik dönem sanatı mozaik ile baklavamızın bir araya gelmesi sonucunda sanatsal bir görünüm ortaya çıktı. Bu çalışmayı birbirinden tecrübeli ekip arkadaşlarımızla birlikte yaptık’’ şeklinde konuştu.

Rekor denemesinde toplam 708 kilo baklava kullanıldı. 100 çocuk çalıştı, baklavadan mozaik 39,5 metrekare olarak tescillendi.