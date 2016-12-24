Video Hakem Uygulaması Geliyor!

Adanaspor karşısında golü ofsayt sebebiyle iptal edilen lider Medipol Başakşehir, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla "video hakem" uygulaması istediğini açıkladı.

VİDEO HAKEM UYGULAMASI

Başakşehir'in konu ile yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Tüm hakemlerimizin iyi niyetli olduğuna inancımız sürerken, bir süredir ısrarla hayata geçirilmesini talep ettiğimiz "video hakem" uygulamasını bir kez daha ve ısrarla gündeme getirmek zorundayız.

Bu gece Başakşehir Futbol takımının ve aynı zamanda bütün iyi niyetleri ve olağanüstü çabalarıyla mütevazi şartlarda büyük düşlerin peşinden koşan herkesin, hazmetmesi kolay olmayan bir hayal kırıklığına uğratıldığı unutulmaması gereken bir gece oldu.

Lütfen bu deklarasyonu, kaybedilen bir maçın arkasından yapılmış bir reaksiyon olarak görmeyin. Aksine, ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde en çok ihtiyaç duyulan adalet ve dürüstlük gibi değerleri kalıcı kılmak için yapılması gereken simgesel bir hatırlatma olarak görün.

Daha kaliteli, daha yüksek donanımlara sahip bir hakem standardına ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Kısa vadede hakem kalitemizi arttıramayacağımızı düşünüyorsak o zaman video hakem uygulamasına geçmeliyiz."denildi.