Bakan Müjdeyi Verdi! Yerli Arama Motoru Geliyor!

Türkiye'nin yerli arama motoru geliştirmesi gerektiğini söyleyen Ulaştırma Bakanı Arslan, çalışmaların başladığını söyledi.

ULAŞTIRMA BAKANI'NDAN MÜJDE

Türkiye'nin kendi yerli arama motorunu geliştirmesi gerektiğini belirten Ulaştırma Bakanı Arslan, "Hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Manisa'nın Soma ilçesindeki çevre yolu açılışının ardından Akhisar'da yapımı devam eden çevre yolu ve şantiyesinde incelemede bulundu.

Karayollarındaki incelemenin ardından Bakan Arslan, Manisa Medya TV'de yayınlanan "Günün Konuğu" adlı canlı olarak yayınlanan programa katıldı.

YERLİ ARAMA MOTORU GELİYOR

Program sunucusu Abdullah Polat'ın sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, iletişim teknolojisi, bilişim ve haberleşmenin dünya ile entegre olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Siz sadece lokal bir çalışma yaparsanız, dünya ile entegre olmazsanız istediğiniz verimi ve sonucu alamazsınız.

Bizim kesinlikle bu sektörde ister web adreslerinde olsun ister internette yaptığınız işlemlerde olsun dünya ile entegrasyonda taviz vermeden, ancak hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz."diye konuştu.