BM'den Tarihi Karar! Türkiye'de Kurulacak!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, En Az Gelişmiş Ülkelere destek verecek Uluslararası Teknoloji Bankası'nın Türkiye'de kurulmasını onayladı.

BM'DEN TARİHİ KARAR

BM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, genel merkezi Türkiye'de olacak Banka, faaliyetlerine önümüzdeki yıl başlayacak.



En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik faaliyet gösterecek Banka ile bu ülkelerdeki bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefliyor.



Söz konusu ülkelere, bilim ve teknoloji politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, yönetişim mekanizmalarının kurulması konusunda destek verecek Bankaya katkı payları ise gönüllülük esasına göre sağlanacak.

ULUSLARARASI TEKNOLOJİ BANKASI

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Gyan Chandra Acharya, dünyanın en yoksul ülkelerinin bilimsel ve teknolojik altyapılarını genişletmeden güçlü ve sürdürebilir kalkınmayı ve yoksulluğu ortadan kaldırmayı başaramayacaklarını ifade etti.

Bankanın kurulmasının, bu ülkeler açısından hayati bir "dönüm noktası" olduğunu söyleyen Acharya, kuruma ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür etti.