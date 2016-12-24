Dünyada 10 Tane Var Bir Tanesi Bahçeli'de!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 13’üncü dönem faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezindeki sertifika törenine katıldı.

Saat Koleksiyonu

Tören sırasında Bahçeli'nin takım elbise içerisine giymiş olduğu yelek ve gümüş renkli köstekli saati dikkat çekti.

Bahçeli’nin tesbih koleksiyonundan sonra köstekli saat koleksiyonu olduğu öğrenildi.

İsviçre’de özel olarak sadece on adet üretilen ve üzerinde MHP Genel Merkez binasının figürünün işlendiği saat dikkat çekti.