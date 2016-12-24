Başbakan Yıldırım, "Bunlar, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sancılarıdır. 2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak, hem bölgesinde hem dünyada hak ettiği yeri almış olacak." dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödül töreninde açıklamalarda bulundu.



Yıldırım, "Bizim karşılaştığımız sorunların onda biriyle karşılaşan ülkeler havlu atıyor, hayat duruyor ama Türkiye çok şükür zorluklarda pişe pişe, tecrübe kazana kazana hem ayakta kalmaya devam ediyor hem de yere düşen muhtaç, ihtiyaç sahibi milyonlarca insana da sahip çıkıyor. Türkiye'nin farkı da bu." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, ihracatçılara seslenerek şöyle konuştu:



"Onun için marifet sizde, iltifat da bize ait. Ülkemizde taş üstüne taş koyan, iş üstüne iş yapan; emek, akıl teri, alın teri dökerek ülkemizin muasır medeniyetler yürüyüşüne omuz veren siz ihracatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz.

"BUNLAR TÜRKİYE'NİN AYDINLIK GELECEĞİNİN SANCILARIDIR"

Zor şartlarda bile etrafımızdaki sorunlara, pazar daralmasına, küresel ticaretin de büyümesinin azalmasına rağmen büyük iş başarıyorsunuz, bir mucize gerçekleştiriyorsunuz. Hani 'İltifat ediyoruz' diyeceğiz ya bu iltifat değil, gerçekleşen bir şeyden bahsediyoruz.

Bu sene bütün her şeye rağmen miktar olarak artmamız var, parasal olarak da az da olsa artmamız olacak. Öyle öngörüyoruz. 2017 yılı bundan daha güzel olacak. Hiç karamsar olmaya lüzum yok.

Bunlar, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sancılarıdır, doğum öncesi sancı gibidir. Türkiye 2017'de bambaşka bir konumda olacak, hem bölgesinde hem dünyada hak ettiği yeri tam anlamıyla almış olacak."dedi.