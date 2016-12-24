TBMM'de 'Anayasa' Tartışması!

TBMM Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı. AK Parti'nin maddelere geçilmesi önergesi meclis'te tansiyonu yükseltti.
ANAYASA KOMİSYONU'NDA GERGİNLİK
Meclis Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi önergesi sonrasında tartışma çıktı, tansiyon yükseldi.
AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi.
Maddelerin görüşmelerine geçilmesi ise kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin, görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, kabul edildi.
CHP milletvekilleri ise itirazlarını sürdürüyor.