Rusya İle İran Arasında Büyük Kriz!

Rusya ve İran, Halep’in kimin tarafından kontrol edileceğine dair anlaşmazlığa düştü.

HALEP ANLAŞMAZLIĞI

Rusya hava kuvvetleri ve İran kontrolündeki şii milislerin desteğiyle geri alınan Halep’in kimin kontrolünde olacağı tartışmaya açıldı.

Askeri uzmanlara göre, işgal altındaki Halep'i İran'a bırakmak istemeyen Rusya, bölgede kalıcı olduğunu tüm dünyaya gösterebilmek için, Halep’in doğusuna askeri polis taburu gönderdi.

İran yönetiminin Rusya’nın son hamlesine nasıl karşılık vereceği ise belirsizliğini koruyor.

RUSYA ASKERİ TABUR GÖNDERDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Halep kentine gönderilen Rus askeri polis taburunun bölgede bulunan Rus uzmanların güvenliğini sağlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Askeri polis taburu, Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nde görevli askerlerini, Rus mayın imha uzmanlarını, mobil hastanelerin personelini ve insani konvoylardaki personeli koruyacak" ifadesi kullanıldı.