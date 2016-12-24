Batman'da, 'Teröre lanet, şehitlere saygı' mitingi

Memur-Sen İl Başkanlığı'nın öncülük ettiği, 'Teröre lanet, şehitlere saygı' mitingi, Batman Belediyesi önünde başladı. Binlerce kişinin bir araya geldiği ve Türk Bayrakları eşliğinde yürüyüşte sık sık, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Zalimler için yaşasın cehennem' sloganları atıldı. Binlerce Batmanlı dev Türk Bayrağı'nın etrafında birleşerek, belediye binasından Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.



Memur-Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin, PKK'nın bölgede yürüttüğü 'Çukur siyasetini' unutmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:



"Çözüm sürecini baltalayan PKK, çukur eylemleriyle birlikte bölge halkına unutayacakları eziyetler çektirmiştir. Evlerini başlarına yıkmış, pek çok il ve ilçemiz yaşanmaz hale gelmiştir. Çukur siyasetiyle itibar kaydeden PKK terör örgütü, son olarak güvenlik kuvvetlerimize yönelik önce Diyarbakır Bağlar'da, İstanbul-Beşiktaş'ta ve en son Kayseri'de sabah saatlerinde çarşı iznine çıkan er-erbaşları taşıyan araca bombalı saldırıda çok sayıda asker, polis ve sivil vatandaşlarımız kardeşlerimiz şehit olmuşlardır. Vatan, hukuk ve hiçbir değer tanımayan terörün kanlı eli elbet bir gün kırılacaktır. Yurdumuza korku salmaya çalışanlar, elbet en kısa zamanda cezalarını çekeceklerdir. Ülkemiz insanlıktan nasibini almamış melun terör örgütleri tarafından dize getirilemeyecektir."



Bazı siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı verdiği yürüyüşte, 'Benim için ölme, öldürme', 'Biz Kürdüz, Biz Türküz, Biz Arabız, kardeşçe yaşayacağız', 'Darbeleri gömdük, terörü de gömeceğiz' yazılı pankartları taşıyanlar, terör örgütü PKK aleyhine sık sık slogan attı. MHP Batman İl Başkanı Mehmet Açık da burada yaptığı kısa konuşmada, savaşların bile yiğitçe yapıldığını ifade ederek, "Savaşlar bile yiğitçe yapılır. Böyle kalleşçe olmaz. Masum çocukları öldürmekle olmaz. Dünyaya bağırarak, kardeşçe yaşamayı bütün dünyaya haykırıyoruz, kimse bizi bölemez. Gün gelecek, devran dönecek, destekledikleri terör örgütleri onlara dönecek. Biz kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.