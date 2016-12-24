Tavuk Dürümün İçinden Öyle Bir Şey Çıktı ki!

Sivas'ta çöp konteynerine atılan tavuk bir dürümün içinde bonzai ve uyuşturucu hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesine bağlı ekipler, İstanbul'dan Sivas'a otobüsle yolculuk yapan E.A'nın uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolculuk yaptığı aracın muavinine, otobüsteki çöplerin nereye boşaltıldığı bilgisini soran ve şüpheli hareketler sergileyen E.A'yı takibe aldı.

Bir süre sonra ise yolcu otobüsünün çöplerini döktüğü konteynere yönelen ve buradan içinde uyuşturucu bulunan tavuk dürümü çıkaran E.A, suçüstü yakalandı.

Tavuk dürümün içinde 16 gram bonzai ve 6 ectasy hap buludnu.

E.A'nın, takip edildiğini anlayınca kent merkezi yakınlarındaki polis kontrol noktasında içinde bonzai ve uyuşturucu hap bulunan tavuk dürümü, otobüsteki çöp kutusuna attığı tespit edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.