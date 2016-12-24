 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Cami İmamı 9 Kilo Esrarla Yakalandı!

Cami İmamı 9 Kilo Esrarla Yakalandı!

Cami İmamı 9 Kilo Esrarla Yakalandı!
24 Aralık 2016 Cumartesi 16:30:15

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren emniyet ekipleri, cami imamı 37 yaşındaki C.L.'nin kullandığı otomobilin gizli bölmelerinde 9 kilo esrar maddesi ele geçirdi. İmam C.L., gözaltına alındı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. Verilen bilgiler doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri, içinde bir kişinin bulunduğu otomobili, Hisarçandır Mahallesi'ndeki kontrol noktasında saat 01.00 sıralarında çevirdi. Araçta incelemelerde bulunan ekipler, gizli bölmelerde  9 kilo esrar maddesi yakaladı. Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri, sürücü C.L.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen C.L.'nin, Hisarçandır Mahallesi'ndeki bir caminin imamı olduğu ortaya çıktı. 2 ay önce mahalle camisine atandığı belirlenen C.L., sağlık kontrolünün ardından sorgusu yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

imam esrar yakalattı
Haber Sitesi
Kategoriler