Cami İmamı 9 Kilo Esrarla Yakalandı!

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. Verilen bilgiler doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri, içinde bir kişinin bulunduğu otomobili, Hisarçandır Mahallesi'ndeki kontrol noktasında saat 01.00 sıralarında çevirdi. Araçta incelemelerde bulunan ekipler, gizli bölmelerde 9 kilo esrar maddesi yakaladı. Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri, sürücü C.L.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen C.L.'nin, Hisarçandır Mahallesi'ndeki bir caminin imamı olduğu ortaya çıktı. 2 ay önce mahalle camisine atandığı belirlenen C.L., sağlık kontrolünün ardından sorgusu yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.