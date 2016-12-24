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Beşiktaş'ın Yeni Transferi İstanbul'a Geldi

Beşiktaş'ın Yeni Transferi İstanbul'a Geldi
24 Aralık 2016 Cumartesi 15:07:47

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Beşiktaş'ın ara transfer dönemi bombası Hollanda'lı yıldız dün gece gizlice İstanbul'a getirildi. Sağlık kontrolünün ardından imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renkleri bağlayacağı Hollanda'lı yıldız futbolcu Ryan Babel'in bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Babel fün gece gizlice İstanbul'a getirildi. Babel'in sağlık kontrolünden geçirileceği bildirildi. Beşiktaş yönetimi Babel konusunda resmi bir açıklama yapmazken bu durumun ara transfer sezonun 4 Ocakta başlayacağı için gizlendiği öğrenildi.

30 yaşında olan yıldız futbolcu 2013-2015 yılları arasında Kasımpaşa'da forma giydi. Kasımpaşa Spor Kulübü ile 59 maça çıkan Ryan Babel 14 kez fileleri havalandırdı.

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