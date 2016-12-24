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Kitli Kapıyı Açamayan İki Kardeş Yandı

Kitli Kapıyı Açamayan İki Kardeş Yandı
24 Aralık 2016 Cumartesi 14:52:08

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Kütahya'da annelerinin kapıyı üstlerine kilitleyip temizlik işine gittiği evde çıkan yangında biri 6 diğeri 3 yaşında olan iki kardeş yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'ta İki katlı evin birinci katında yaşayan ve eşinden ayrı olduğu  belirtilen 28 yaşındaki Döndü Yenilmez, oğulları 6 yaşındaki Berat ve 3 yaşındaki Berkay'ın üzerlerinden kapıyı kilitleyip gündelik temizliğe gittiği sırada acı olay gerçekleşti.

ÇOCUKLAR EVDEYKEN YANGIN ÇIKTI

İki kardeşin yalnız kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ YANARAK CAN VERDİ

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, olay yerine gelen anne Döndü Yenilmez sinir krizleri geçirdi. Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri evde iki kardeşin cesedini buldu. Cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İtfaiyeekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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