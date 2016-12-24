Silahlı Banka Soygunu

Olayla ilgisi tespit edilen bir kişi yakalanırken, diğer 2 şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Büyükçekmece'de bir banka şubesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Öğrenilen ilk bilgilere göre; eli silahlı 2 kişi silahla girdiği bankada görevlileri etkisiz hale getirerek kasalarda bulunan 42 bin 585 TL ile kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin kaçtıkları aracın plakasının sahte olduğu ve sahte sürücü belgesi ile kiralandığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.S. (24), M.A. (29) ve M.E.A. (20) isimli erkek şahıslardan M.E.A.'nın Tokat'ta askerlik yaptığı, “yağma” ile “dolandırıcılık” suçlarından emniyette 2 adet kaydı olduğu öğrenildi.



M.E.A. askeri birliğinden teslim alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Büyükçekmece'de bir banka şubesinde yaşanan soygun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ellerinde silahla bankaya giren iki kişiden biri silahını önce güvenlik görevlisine tuttuğu görülüyor. Diğer şahsın ise silah tuttuğu banka görevlilerinden aldığı parayı torbaya koyduğu görüntülere yansıyor. Paraları alan şahısların hızla bankadan kaçarak sırra kadem bastığı ifade edildi.