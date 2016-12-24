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Advocaat O İsmin Fişini Çekti

Advocaat O İsmin Fişini Çekti
24 Aralık 2016 Cumartesi 13:33:48

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Deneyimli teknik adam Advocaat yıldız futbolcuyu gözden çıkardı. Kısa süre önce kadro dışı bıraktığı Emenike'ye Zorya maçının ardından ateş püskürdü.

Advocaat, hızlı oyunu ile fark yaratmasını beklediği  Nijeryalı'yı ilk 11'de oynatmaya karar verdi ancak Emenike maç toplantısına katılmadı

Advocaat, bu tavırdan sonra Emenike'ye ateş püskürürken, yöneticiler devreye girdi ve Emenike'nin hocasından özür dilemesini istedi.

Advocaat, takımın yerden yere vurulduğu dönemde, Emenike'ye "Senin gibi parayı düşünen bir oyuncuyu ben bu takımda oynatmam" dedi.

Emenike, bu olayın ardından Advocaat'tan özür diledi ancak Hollandalı teknik adam, "Benden değil, git takım arkadaşlarından özür dile" diyerek oyuncusuna ikinci kez çıkıştı.

Advocaat'ın odasına çıkarak onu zorla yemeğe getirdi

Nijeryalı oyuncunun ayrıca başka vukuatlarının da olduğu öğrenildi. Bir maç öncesi öğle yemeğine inmemesinin ardından Advocaat'ın odasına çıkarak onu zorla yemeğe getirdiği belirtildi.

Emenike Advocaat Tartışma özür diledi
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