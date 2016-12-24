Halep'te Yaralananlara Türkiye'ye Sahip Çıkıyor

Suriye'de İç savaştan ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasındaki ağır yaralı 210 sivil Hatay'da tedavi altına alındı.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre , Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'yede tedavisi devam edecek



210' SİVİL SURİYELİ

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulansları ile hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 210'a ulaştı. Türkiye'ye getirilen yaralıların 88'i ise çocuk olduğu gözlemlendi.

Yaralılardan 83'ü il dışına sevk edildi, tedavisi tamamlanan 31'i taburcu edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan 21'i hayatını kaybetti.