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Halep'te Yaralananlara Türkiye'ye Sahip Çıkıyor

Halep'te Yaralananlara Türkiye'ye Sahip Çıkıyor
24 Aralık 2016 Cumartesi 13:18:30

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Halep'in doğusundan tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirilen sivil halkın içinde yaralı olanlar Hatay'da tedavi ediliyor şuana kadar 210 sivil Türkiye'de tedavi ediliyor.

Suriye'de İç savaştan  ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasındaki ağır yaralı 210 sivil Hatay'da tedavi altına alındı.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre , Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'yede tedavisi devam edecek

210' SİVİL SURİYELİ 

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulansları ile  hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 210'a ulaştı. Türkiye'ye getirilen yaralıların 88'i ise çocuk olduğu gözlemlendi.

Yaralılardan 83'ü il dışına sevk edildi, tedavisi tamamlanan 31'i taburcu edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan 21'i hayatını kaybetti.

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