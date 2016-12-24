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Bakın En Çok Kiminle Konuşmuş

Bakın En Çok Kiminle Konuşmuş
24 Aralık 2016 Cumartesi 12:58:27

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Rus büyük elçiyi vuran çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın sırları çözülmeye devam ediyor. Suikastçinin telefon konuşmalarında en çok konuştuğu numara tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturmasında sır perdesi kalkmaya başladı.
Suikastçi  Mevlüt Mert Altıntaş'ın irtibatlı olduğu ByLock listesindeki bir polis tutuklandı.

SEVGİLİSİ KIRIKKALE'DE GÖZALTINA ALINDI!

 Cep telefonu kayıtlarından (HTS) tespit edilen Altıntaş'ın  kız arkadaşı da Kırıkkale'de gözaltına alındı.

HANGİ SORULAR SORULACAK?

Saldırganın son dönemlerde sık sık görüştüğü belirlenen sevgilisine sorgusunda Altıntaş'ın bağlantıları, görüştüğü kişiler, saldırı hakkında kendisi ile herhangi bir şeyler paylaşıp paylaşmadığı ve ideolojine yönelik soruların yöneltileceği kaydedildi!

EN ÇOK GÖRÜŞTÜĞÜ POLİS TUTUKLANDI

Altıntaş'ın yoğun telefon irtibatı olan isimler de tek tek araştırılıyor.

Telefon trafiğinde ilk sırada yer alanlar arasında bulununan bir polis gözaltına alındı.

Bahsi geçen  polisin FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ByLock listesindeki çevik kuvvet şube müdürlüğünde görevli bir polis memuru olduğu tespit edildi..

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