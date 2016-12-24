Aşkın Nur Yengi'den çarpıcı "ihanet" açıklaması!

Aşkın Nur Yengi, evliliğinin bitmesinden 4 yıl sonra verdiği röportajda beklenmeyen bir açıklama yaptı.

Haluk Bilginer, 12 yıl süren evliliğini Aşkın Nur Yengi için bitirmiş ve çift 2006'da dünya evine girmişti.

Nazlı adında bir kızları olan ikili 2012'de sürpriz bir kararla boşandıklarını duyurmuştu.

Ayrılığa nedeni ise Haluk Bilginer'in Zerrin Tekindor ile yaşadığı yasak aşk olarak gösterilmişti.

Sessizliğini bozdu

Aşkın Nur Yengi, 4 yıldır sessizliğini korurken Hafta Sonu dergisine verdiği röportajda çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Ünlü şarkıcı "Beni bugüne kadar bir tek ihanet üzdü, başka bir şey değil" şeklinde konuştu.