Burak Özçivit'ten muhteşem evlenme teklifi!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, yaklaşık üç yıldır beraber olduğu Fahriye Evcen’e, kendi doğum günü partisinde evlenme teklifinde bulundu.

Sürpriz yaparken kendisine sürpriz oldu

Yaklaşık üç yıldır beraber olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, evlilik yolundaki ilk aşamayı tamamladı. Evcen, Özçivit için önceki akşam Maslak’taki bir otelde düzenlediği doğum günü partisinde sevgilisinden evlenme teklifi aldı.

Yakışıklı oyuncu diz çöktü

Parti devam ederken sevgilisinin önünde diz çöken ve içinde tektaş bulunan kadife kutuyu uzatan Özçivit’in jesti, davetlilerin ıslıkları ve alkışlarıyla karşılandı. Evcen de birçok ünlünün şahitliğinde bu romantik teklife “evet” diyerek cevap verdi.