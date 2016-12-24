Evlenebilmek için FETÖ'ye oyun oynamış!

Aydın'da, kapatılan bir FETÖ okulunda görev yapan ve soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan öğretmen, örgütün, flört ettiği kız arkadaşıyla evliliğine engel olmaması amacıyla hazırladığı planı açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar sürüyor.

Kapatılmadan önce FETÖ'ye ait bir okulda görev yapan ve soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan itirafçı öğretmen de örgütteki evlilik sisteminin işleyişini ve flört ettiği eşiyle nasıl evlendiğini açıkladı.

İtirafçı, eşiyle, öğretmenliğe başladığı yıl tanıştığını dile getirerek, "Eşim o dönem yurt dışında öğrenciydi. Cemaate katılmadığı takdirde evlenemeyeceğimizi bildiğim için hissettirmeden semt ablasına kendisini kazanmaları için fırsat vermelerini, deyim yerindeyse semt ablasının kapsama alanına girmesini istedim. Nitekim eşimle ilgilenmeye başladılar. Eşim cemaat evlerine gidip geldi ancak onların yanında kalmadı." ifadelerini kullandı.

Eşinin bir süre sonra CV'sini verdiği semt ablasına, "Ben bir şakirtle evlenmek istiyorum, yoksa babam benim hizmette kalmama izin vermez, okuldan bile alabilir" dediğini aktaran itirafçı öğretmen, bu kişinin de daha sonra durumu evlilikten sorumlu müdür yardımcısına ilettiğini söyledi.

Ardından kendisinin bahsi geçen müdür yardımcısına giderek evlenmek istediğini söylediğini ifade eden itirafçı, şöyle devam etti:

"Bana, evlenmek istediğim kişilerin özelliklerini sordu. Ben de 'Siz ne derseniz o olur' dedim. Bir süre sonra bana 'öğrenci olabilir mi' dedi. Müdür yardımcısı, eşimle önceden anlaştığımı bilmeden onun CV'sini bana gösterdi, ben de fotoğrafını görmeden kabul ettim. Eşimle bu şekilde evlendik. Çünkü eşimle önceden tanıştığımızı ve flört ettiğimizi bilseler evliliğimize engel olabilirlerdi. Buna rağmen evlenseydik okuldan da atabilirlerdi. Bu nedenle eşimle anlaşmalı böyle bir yol izledik."

İtirafçı öğretmen, bu şekilde evliliği kabul ettiği için örgüt içerisinde itibarının arttığını söyledi.



